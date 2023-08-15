首次在南方澳跨港大橋舉辦活動，裝飾成浪漫的七夕鵲橋、由「噶瑪蘭公主」與「龜將軍」點綴的裝置藝術門。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

首次在南方澳跨港大橋舉辦活動，裝飾成浪漫的七夕鵲橋、由「噶瑪蘭公主」與「龜將軍」點綴的裝置藝術門。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

浪漫燈飾點綴的樹林。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「2023宜蘭情人節」19日至22日於南方澳第三漁港「鯖浪奇緣、情定蘭陽」，首次在跨港大橋舉辦活動，裝飾成浪漫的七夕鵲橋、由「噶瑪蘭公主」與「龜將軍」點綴的裝置藝術門、藝術光雕、音樂會、美食市集及互動遊戲等，以推廣宜蘭夜經濟活動、行銷在地特色，有效提升宜蘭留宿人次，帶動觀光產業發展。

南方澳跨港大橋全長796公尺，以南方澳漁港的特產鯖魚為意象設計，夜間搭配觀景藝術光雕系統，並設有人行景觀觀景平台，配合周邊道路形成一個環狀道路系統，除了提升生活便利性及地區觀光發展，更是顯眼的地標。

今年七夕鵲橋運用跨港大橋光影綴飾及鵲橋矗立「噶瑪蘭公主」與「龜將軍」二座高8公尺、寬10公尺的裝置藝術拱門，其橋身鵲橋天幕以電腦投射燈方式呈現，配合動人音樂，於活動期間晚上7時至11時30分，每30分鐘會有一場燈光秀。

19日晚上6時30分將在星光鵲橋點燈揭幕，於第三漁港海域演出，以吊車吊掛大型月亮重新演繹牛郎與織女的傳說故事，並由縣長林姿妙啟動鵲橋，贈送民眾玫瑰花。19至22日亦有流行音樂會、星光音樂會、民歌音樂會及鄉土音樂會輪番上陣，以喜悅的浪漫氛圍及酸甜青澀初戀的校園民歌，在浪漫七夕伴您回味。

另有「心心相印、情告天下」大聲把愛說出來活動，於活動期間晚上7時30分開放報名，2人1組，每日限量50組，雙方真情告白後，牽手觸摸感應球，通過人體微電流，啟動「心心相印」燈飾，發射愛的光影，參加者可獲得「情人棉花糖」1 份，象徵愛情永遠甜甜蜜蜜。

縣府工旅處說明，19至22日下午5時到晚上12時，南方澳跨港大橋雙向車道和移山路、跨港路、江夏路將實施交通管制，當地居民可憑車輛通行證進出南方澳地區。另停車場規畫蘇澳港12、13號碼頭旁邊空地作為第1臨時停車場及魚網整補作業使用，國光隧道旁1.9公頃用地作為第2臨時停車場使用。

至於聯外接駁車，首班車為下午6時、末班車為晚上11時30分，每30分鐘一班，從蘇澳火車站發車，沿路停靠蘇澳鎮公所、永光社區活動中心、空氣島彈跳工廠、南方澳遊客中心。而區內接駁車首班車晚上7時，末班車晚上11時30分，約每20分鐘一班，停靠站為活動會場至豆腐岬。