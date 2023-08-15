據法國廣播電台報導，《法國世界報》14日刊出上海通訊員勒普拉特撰寫的一篇文章稱，在中國，芭比成了女權主義偶像。勒普拉特表示，在中國，美國美泰公司的芭比娃娃的銷售量並不是非常多，女權主義也是一個有爭議的話題，但是，電影《芭比》卻取得了意想不到的成功，目前的票房收入已達2.36億元人民幣。

什麼原因呢？

報導引述29歲的上海營銷人張洲(Zhang Zhou)說，「這是一部商業性、娛樂性、同時又是女權主義的電影。這是第一次，而且非常有說服力。」張洲不是唯一一個這麼想的人。另外，好萊塢製片人也很貼心地迎合了中國的地緣政治願景，在影片裡的地圖上繪製了不是很詳細的「九段線」，這一做法導致了這部電影在聲稱擁有部分領土主權的越南被禁演。

多起騷擾或強姦案件

報導引述27歲的王雨倩（Wang Yuqian）說，她趕緊去看了這個電影，生怕它被禁演。報導稱，王雨倩的擔憂不是沒有道理。近年來，雖然女權主義思想在中國年輕一代中不斷發展，但運動本身卻步履維艱。中國當局敵視任何形式的社會動員，毫不猶豫地將爭取婦女權利的活動人士給監禁起來。

在＃metoo運動展開後，雖然有幾起騷擾或強姦案件，但很少有人被定罪，而且相關的討論經常受到審查，只給那些沒有什麼要緊的評論留下一點兒空間。

王雨倩說，「在中國，＃metoo運動是幾乎看不見的。但我們看到，在社交網絡上，有關女性地位的問題受到越來越多的討論」。王雨倩覺得這部電影還是「有點淺薄」。她更喜歡喜劇演員楊莉（音譯）的尖酸的幽默，楊莉對有毒男子氣所進行的尖銳反駁非常有名。2021年，楊莉這位中國女演員遭受了網路暴力攻擊，現在更加謹慎了。

《西方的宣傳》

報導稱，電影《芭比》在部分男性中引發了同樣類型的防禦性反應：一些人中途離開了電影院，還有一些人則撿起那些對中國女權主義言論的常見批評，指責電影芭比「助長性別衝突」，指責電影《芭比》「幫助擴散西方的宣傳」。

報導稱，最狂熱的女權主義殺手往往也是民族主義者。一位惱怒的觀眾在微博上寫道，「這部電影將所有男性角色都描繪成邪惡的父權社會的化身。但是，性別怎麼可能是原罪呢？男人也是人。」對這位觀眾來說，這部電影「凸顯了西方女性的困境」，而不是中國女性的困境。

報導稱，一些男人的憤怒反應已成為女孩之間的笑話話題：《芭比》被作為了測試夫妻中另一半的世界觀的工具。7月下旬，「被《芭比》挑釁的男人們」成為微博的熱搜詞。

《父權制和女權主義的概念》

在一個不太熟悉美國文化密碼、尤其是芭比娃娃的國家，這部電影一開始並沒有被認為會獲得成功。

陝西西安一廣告公司的29歲員工紀彥林（音譯）說，「我從來沒有過芭比娃娃，家裡沒錢給我買玩具，但我在朋友家玩過仿製的芭比娃娃。」張洲則說，「儘管存在文化差異：比如男人們無法抑制地想要向女孩解釋一切的意願，但我很高興看到世界各地的人都能夠因同樣的笑話而笑。」

對於大多數觀眾來說，這部電影與他們的生活經歷產生了共鳴。住在上海的32歲的王童（音譯）說，「當芭比進入現實世界時，她看到了男人盯著她的目光，並感到不舒服。我很清楚這種感覺。」

影片中，既是美泰員工也是芭比娃娃粉絲的那位媽媽，她關於女性艱難的長篇大論在中國的社交媒體上廣泛傳播。王雨倩表示，「我認為芭比娃娃可以給人們帶來安慰：對於那些癡迷於自己的外表、體重和魅力的女孩來說，電影表明這是共同的問題。」她還說，「我感覺這部電影談論的是我。」

法國《世界報》記者觀察，這部電影在中國的觀眾主要是年輕的城市女孩，她們在女權問題上態度開放。但這部電影能夠觸及更寬廣的中國觀眾嗎？

對此，來自西安的紀彥林認為是會的。她說，「在中國，很多人都不熟悉這些概念：她說她有一個同事，是個年輕女孩，對這個主題不感興趣，這個同事不讀書，整天刷抖音或者是看電視劇，但她去看了電影芭比。結果，她穿著一身粉色的衣服回到了辦公室，她因此了解了父權制和女權主義這些概念。」