潘嘉麗與游政豪夫妻舉辦波希米亞性別趴宣布一舉得男。（游手好弦娛樂提供）

潘嘉麗與游政豪結婚三年，宣布好消息。（游手好弦娛樂提供）

潘嘉麗與游政豪結婚三年，宣布懷了男寶寶。（游手好弦娛樂提供）

來自新加坡、嫁作「台灣媳婦」的潘嘉麗和音樂製作人老公游政豪（Roger）「做人」成功！昨（14日）舉辦別開生面的性別趴Baby Shower，宴請藝人、音樂人等近40人賓客，請大家預測寶寶性別，她一露面就是6個月身孕，讓所有賓客著實大吃一驚，直呼小倆口「超神秘」、「真會藏」、「好大一個『彩蛋』！」

有趣地是，原先在邀約時，很多人「直覺」游寶寶是男生，但來到現場目睹潘嘉麗身型後，「倒戈」改猜是女寶寶，結果最後以男生16票對上女生18票，當主人翁夫妻舉行敲蛋殼儀式，親自官宣懷的是男寶寶，有可能誕下天蠍座小男丁，讓全場都報以熱烈的歡呼聲！

潘嘉麗挺六月肚於信義區花園餐廳舉辦Baby Shower，圈內好友方馨、黃靖倫、林芷芸、尹彥凱、王上菲、梁舒涵、王振復、林柏妤和梁瀚名等共演《女力報到》的好友，以及歌手李佳歡、林采欣、魏妙如、黃昺翔、劉軒蓁、馮秉軒，音樂人張簡君偉闔家、劉奕兒、新加坡知名演員林湘萍都是座上賓。

其實，潘嘉麗和游政豪婚後3年積極做人，但一直沒有動靜，她坦承近一年開始求助於醫學，吃了不少苦，「由於我算高齡產婦，多次求助不同的中醫和西醫，開始調整身體，其間歷經好幾次的失敗，本來夫妻一度想打退堂鼓了，想說再不成功就接受事實，小倆口自己過也很好，沒想到居然寶寶此時就來敲門，給足小父母最大的驚喜」，潘嘉麗表示，因為高齡產婦關係，醫生有特別交代要做羊膜穿刺，因此夫妻倆決定把小寶寶一切都搞定，才昭告天下。

潘嘉麗挺六月肚現身，容貌和外型沒有太大改變，尤其皮膚還是水噹噹，也因為六月肚是圓的、不是尖的，從背後也看不太出來懷孕。潘嘉麗說她從懷孕至今只增加10公斤，而且她的營養多胖到胎兒，醫生叮囑小孩營養恐過剩，要孕婦不要再吃啦，讓潘嘉麗一度沮喪，「原以為可以趁懷孕拋去藝人堅持，暫時放鬆吃喝，沒想到寶寶不讓媽媽變胖，我老公也說，寶寶要媽媽生完不用瘦身，就趕快去賺錢啦！」笑說肚子裡這位是「錢寶寶」，Kelly也表示，每當睡前爸爸俯在她肚皮聽胎音時，小寶寶似乎就有感應，手腳會踢得格外帶勁，「好像一點都不會累地運動好久好久，我們兩個想說不妙，一家都是夜貓子！」