今天（15日）晚上11點進入農曆7月，小孟老師在臉書上分享12生肖在鬼月容易沖煞的時段，也提醒到此時不宜前往山上、海邊、榕樹下、墓園等地區，以免衰事纏身。而近期交通方面也容易發生事故，或外出時跌倒受傷，需多加留意。另外，進出醫院可隨身攜帶艾草，就能逢凶化吉。
▍生肖鼠
生肖鼠在鬼月的8月16、28和9月9日的午時（早上11至12點59）容易沖煞。
▍生肖牛
生肖牛在鬼月的8月17、29和9月10日的未時（下午1至2點59）容易沖煞。
▍生肖虎
生肖虎在鬼月的8月18、30和9月11日的申時（下午3至4點59）容易沖煞。
▍生肖兔
生肖兔在鬼月的8月19、31和9月12日的酉時（下午5至6點59）容易沖煞。
▍生肖龍
生肖龍在鬼月的8月20和9月1、13日的戌時（晚上7至8點59）容易沖煞。
▍生肖蛇
生肖蛇在鬼月的8月21和9月2、14日的亥時（晚上9至10點59）容易沖煞。
▍生肖馬
生肖馬在鬼月的8月22和9月3日的子時（晚上11至凌晨12點）容易沖煞。
▍生肖羊
生肖羊在鬼月的8月23和9月4日的丑時（早上1至2點59）容易沖煞。
▍生肖猴
生肖猴在鬼月的8月24和9月5日的寅時（早上3至4點59）容易沖煞。
▍生肖雞
生肖雞在鬼月的8月25和9月6日的卯時（早上5至6點59）容易沖煞。
▍生肖狗
生肖狗在鬼月的8月26和9月7日的辰時（早上7至8點59）容易沖煞。
▍生肖豬
生肖豬在鬼月的8月27和9月8日的已時（早上9至10點59）容易沖煞。
★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
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