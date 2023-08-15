陳玉珍表示，文化古蹟是金門非常重要的歷史資產，將持續爭取經費做好文化保存工作。(圖／陳玉珍服務處提供)

金門縣定古蹟「陽翟永昌堂」是地區源遠流長的文化傳承印記，承載著許多世代的回憶與情感，昔日卻因日據和國軍佔用而遭毀損傾頹。立委陳玉珍接獲當地鄉親耆老請託，成功向文化部爭取補助4045萬6000元經費加以修護保存。陽翟陳氏信前房宗親會今(15)日特地製作感謝牌，感謝陳玉珍協助向軍方購回明代祖墓地權和爭取文化部通過「永昌堂暨浯陽小學校」修復案補助經費。

據了解，陽翟「永昌堂暨浯陽小學校」，是一座兼具中西建築之美，揉和古典與現代風格的二樓二進祠堂和洋樓，是金門地區僅有的「中西合璧」特色之祠堂。「永昌堂」始建於明宣徳年間（西元1435年），是陽翟陳氏信前房之小宗祠，嗣後數百年間後幾經重修扶傾，至1935年由華僑陳厚仲獨資重建，一改傳統型式成為金門地區獨具特色之祠堂。後被日軍佔用，1949年再被國軍部隊佔駐，作為師部指揮所；八二三炮時戰改為醫療站，後由政戰隊進駐。1961年間每次前方戲台有勞軍歌舞表演，擠不進現場之軍人就爬上前落屋頂觀看，因此前落屋瓦破損嚴重。1981年間增設醫療站為軍民做簡單醫療服務，國軍部隊使用直至1994年，悄悄搬撤，徒留即將脫落的福杉樑和看板。

陽翟陳氏信前房宗親會理事長陳篤龍表示，一座深具特色精緻建築正受風雨歲月摧殘，即將消失在我們這一代，多年來多方奔走爭取，更有地區文史工作者的極力協助，及文化部亦數次現場勘查，終於2015年2月審定為縣定古蹟。後續在立委陳玉珍熱心爭取下獲得文化部的重視，加上縣政府的推動、信前房宗親的捐款配合，文化部於去年7月中旬通過補助經費4045餘萬元著手進行修復再利用計畫，使得這一面臨頹危的特色古蹟有風華再現的機會，更可配合陽翟老街、會山古寺、陳禎恩榮坊、陳健古墓、陳守素古墓等明代遺跡，構成地區觀光點以振興地方經濟。

陳篤龍也提及，陳玉珍不僅在文化古蹟修復經費上的爭取，兩年前也為陽翟斡旋向軍方購回明代祖墓地權。這等等高難度的挑戰，她都不辭辛勞，與政府相關單位溝通協商，並積極爭取經費和資源，為鄉親地方爭取最佳利益，因此特地率地方耆老，一起來向她致上感謝牌，藉以表達陽翟父老的感謝之意。

陳玉珍表示，文化古蹟是金門非常重要的歷史資產，也是吸引觀光旅客訪金的看點之一。過去以來，包括瓊林聚落傳統建築之修復工程、縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程以及金沙鎮宮廟宗祠文物普查建檔等經費，她都不遺餘力地向中央爭取經費來補助，未來她也會持續爭取文化建設，讓金門文化保存工作能做的更好。