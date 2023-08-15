台中南屯日前有名劉姓男子到夜店飲酒後欲酒駕回家，沒想到連人帶車倒臥在馬路上，民眾路過報案處理，第四分局警方到場發現劉男酒測值高達0.7MG／L，且年僅22歲卻已有酒駕紀錄，全案依公共危險罪移送台中地檢署偵辦，並依違反道交條例，開出9萬元罰單。

臺中市政府警察局第四分局大墩派出所警員葉柏逸、呂世豪日前接獲民眾報案，稱看到一名男子騎車行經南屯區向學路與惠文路口時，突然倒地不起，需要員警關心協助。員警獲報前往，發現22歲劉姓男子渾身酒氣眼神呆滯，連將機車扶起的力氣都沒有，還在員警面前倒栽蔥，員警將其攙扶至路邊實施酒測，酒測值高達0.70MG／L，全案依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

據了解，劉男2021年就有酒駕紀錄，這次是在夜店通宵飲酒後，執意騎車返家，卻倒臥在道路中間，幸清晨人車少，否則後果不堪設想。警方指出，因劉男市10年內再犯酒駕行為，依道路交通管理處罰條例第35條第1項、第3項規定，開出新台幣9萬元罰單。

第四分局分局長李建興表示，因轄區特性警方在餐廳、ktv、夜店及易發生酒後駕車行為的熱點加強取締，杜絕駕駛人之僥倖心態，並提醒民眾若想要盡興喝酒又安全到家，可選擇代駕服務、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式返家。

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