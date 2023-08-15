在台灣，約有2成的人口深受胃食道逆流的困擾，腸胃科醫師表示，咖啡、酒精、碳酸飲料、柑橘、巧克力這5種食物已被證實與胃食道逆流密切相關，尤其巧克力也會刺激胃酸分泌，很容易引發胃食道逆流。

腸胃科醫師鄭泓志在其臉書表示，胃食道逆流可能是因暫時性下食道括約肌鬆弛、腹壓增加、胃排空延遲等因素引起，導致胃部的食物和胃酸逆流回食道，引發症狀包括食道、胃或胸口的灼熱感、胃酸逆流、喉頭有酸味感，或咳嗽、沙啞、氣喘、噁心嘔吐等。

他表示，根據研究，飲食習慣會影響胃食道逆流的發生，例如，咖啡會降低下食道括約肌的壓力，促使胃酸分泌，因而引發胃食道逆流。此外，酒精、碳酸飲料、柑橘、巧克力等，也被證實與胃食道逆流的發生有著密切的關係。

他表示，胃食道逆流症狀輕微者可先從調整飲食習慣著手，例如少喝咖啡、酒、碳酸飲料等。柑橘類食物，如檸檬、柳丁、橘子等偏酸的水果或含高果糖的水果，容易增加胃酸分泌。

此外，巧克力含有咖啡因、可可鹼等興奮劑，容易刺激胃酸分泌，並讓下食道括約肌放鬆，更加容易引起胃食道逆流，無論是黑巧克力或牛奶巧克力皆會造成胃食道逆流。

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