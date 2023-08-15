台灣大總經理林之晨表示，科技演進快速，超5G應用機會越來越多元，為幫助台灣大撥開迷霧、看清未來，加速突變、將創新DNA融入公司文化至關重要。台灣大設立創新管理專責組織「創新管理小組」，由董事長蔡明忠擔任主委，親自督導組織運作，定期舉辦「OP黑客節」、「創新大獎賽」等活動，鼓勵員工從工作中找靈感，透過一次次的嘗試、改善，累計創新動能，並由事業單位中高階主管組成「克卜勒小組」，輔導孵育各項創新提案成長茁壯，為台灣大科技電信航母指引新方向。而員工在探索新想法、新方法的過程中，用新視角，檢視企業營運過程中面對問題，探掘科技新趨勢。

本次「OP黑客節」共頒發包含最佳提案獎、OP應用獎、總經理加碼獎、人氣獎等27項獎項，首獎團隊提案「簡訊鑑識官」，使用AI智能分類簡訊，避免廣告簡訊和詐騙訊息滋擾，提供安全、有效的簡訊瀏覽體驗。第二名則是「一鍵開通新人到職懶人包」，解決既有痛點，進行公司內部流程創新。第三名提案「協作影片」，運用5G新技術，多人手機拍攝與神經輻射場NeRF技術(Neural Radiance Fields)，建立沉浸式4D體驗，不同於傳統攝影機切換頓挫感，觀賞者可自由選擇視角與時間軸播放，開創多媒體新體驗；同為第三名提案還有「My AI Friend」智能夥伴，通過學習了解使用者的需求和日常模式，提供個人化的建議和最佳AI體驗。

台灣大表示，「OP黑客節」不僅鼓勵員工創新提案，更著重提案之後的後續孵育成效，並實際導入商業化運轉。獲第一屆創新大獎賽產品創新獎之MyMoji應用，30秒創建3D數位分身，應用於AR影像與LINE動態貼圖，拓展新型商業模式，2022年至今，已累積近萬人次體驗，主題貼圖套件累積超過600種，下載破萬套。