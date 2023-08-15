五義地產董事長傅枝火指出，永慶不動產西屯未來加盟店目前12名員工中，就有3人是代銷轉戰到仲介業。（業者提供）

受政府打房、升息等政策衝擊，全台預售屋銷售大減，部分代銷業者提前部署，決定轉戰成屋仲介市場。新竹知名房地產部落客攜手另4名在不動產經營經驗豐富的好友，合資在台中開設仲介經紀公司「五義地產」，創設永慶不動產西屯未來加盟店，目前12名員工中，就有3人是代銷轉戰到仲介業。

《平均地權條例》新制上路後，規範預售屋不得轉約等，使得投資客大幅減少，五義地產董事長傅枝火指出，近來房市市況確實有下滑的趨勢，下滑比例約20至30％，他估計應該不會跌到70％以外，也就是說，在下滑的趨勢中仍有一定量體的成交，主要是投資客、投機客大幅縮減，但剛性需求仍在。

如何掌握這一群剛性需求的購買者？傅枝火說，就需要有特殊的經營模式，也因此，他與朋友共同開設仲介公司，立志要成為房仲3.0新典範。

五義地產發起人、竹科工程師田育松因對不動產行銷感興趣，毅然辭去工程師職務，投入房地產自媒體，他說，為呈現不同仲介模式，幾個合夥人多次開會，決定採「像超商引進不同的創新服務模式，成為介仲市場的主流」經營模式，這也就是仲介3.0的主要定位。

配合3.0模式，五義地產屏除過去房仲公司的設計，以充滿書香氣息的咖啡店為裝潢主軸，希望提供客戶買房新體驗；同時也推動「五義講堂、未來學院」，首創員工數位學習護照，提供員工與客戶房地產專業知識，8月19日就將邀「樂居」創辦人李奕農針對「後平均地權條例 不動產未來趨勢分析」辦講座。

傅枝火指出，台中市房價近幾年飆漲，現在價格約比5年前高1倍，但房市有過去30年的基礎，基本盤仍在，就要看誰能拿到，從過去建商推案的熱銷與否來看，品牌、行銷新模式是重點，他們透過一條龍行銷整合、投入公益回饋及VIP會員客戶服務等方式，希望引領產業升級。