上證指數最多升7點或0.25％，高見3,186點，最多跌10點或0.33％，低見3,167點，早盤收報3,169點，跌9點或0.29％，成交人民幣（下同）1,747.08億元。
深成指開高走低，最多升25點或0.24％，高見10,780點，最多跌98點或0.92％，低見10,656點，早盤收報10,663點，跌91點或0.85％，成交2,529.86億元。
滬深300指數收報3,837點，跌18點或0.49％；創業板指數收報2,143點，跌21點或0.99％。
各類股個別發展，酒店旅遊股跌逾2％；化工、房地產、有色金屬股跌逾1％；鋼鐵、水泥、煤炭、石油股偏弱；金融、電力股回穩。
大陸統計局15日公布，7月份，全國規模以上工業增加值年增3.7％，社會消費品零售總額增長2.5％，首7月全國固定資產投資升3.4％，全部低於市場預期。
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