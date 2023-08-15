竹北市翁厝圳又被汙染，麻園里長許榮生指不肖業者在翁厝圳第二取排水門偷倒廢油，水面呈現褐色油汙。（羅浚濱攝）

農田水利署新竹管理處管轄的竹北市翁厝圳又被汙染了！麻園里長許榮生15日一早發現翁厝圳第二取排水門出現油汙，造成聯興里到麻園里水圳都呈乳白色，農民無法取水灌溉，許氣極敗壞指將聯合水圳沿線4個里自救，若巡守逮到偷倒油汙的「凶手」，一定「摃厚死！」

「現在正值二期稻作用水期，這種油汙水要怎麼用！」許榮生說，翁厝圳7月發生2次汙染事件，農水署新竹管理處和環保局11日才召集開會，決議在聯興里裝設監視器，副議長王炳漢也同意補助麻園里裝設，會才開完翁厝圳又被不肖業者偷倒油！

許榮生說，他一早接獲農民反應翁厝圳又呈現乳白色，察看發現在翁厝圳二號進排水門出現褐色油汙，不肖業者應是在路邊停車後，直接倒掉廢油，水圳都聞得到刺鼻的油味，沿線300公頃農田要怎麼進水灌溉？

農水署新竹管理處竹北工作站接獲許榮生通報，派員到場拍照了解汙染情形，將使用攔汙繩和吸油棉清除翁厝圳的油汙。

環保局人員從水圳飄浮的油汙和乳白色水狀，研判仍是屬於工業用的切削油，這種廢油遇水後會融解成乳白色。

許榮生說，翁厝圳是聯興、麻園、溪州及白地4個里農田的灌溉水源，從去年6月開始出現偷倒油事件，今年1到3月最嚴重，平均1週來1次農水署新竹管理處在上游裝監視器後，不肖業者怕被拍到被抓，就往中下游倒，地方農民無法取水都氣炸。

許榮生說，環保局在翁厝圳汙染事件，曾抓到1件偷倒油的車輛開罰，並有1家工廠疑似偷排廢油，但還是無法徹底解決汙染事件一再發生，將聯合翁厝圳4個里的農民展開自救，加強在水圳巡守，若逮到偷倒油的凶手，憤怒的農民一定會嚴懲！