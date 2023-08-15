綜藝天后楊繡惠（14日晚）受邀到嘉義布袋，由三立電視承辦為地方宗教盛事「火燈夜巡」擔任推廣大使，號稱自己是台灣版的資深芭比，楊繡惠以一襲粉紅色褲裝，配上可愛的三太子髮型打扮現身，十足跟風流行話題；不但全程參與迎火燈、起轎、遶境等宗教儀式，還展現最拿手的直播帶貨功力，與嘉義縣長翁章梁聯手推銷在地美食及生猛海鮮，純樸小鎮瞬間湧進千人一睹大明星風采。

楊繡惠笑說自己平常不跑夜店趴、喝酒趴，唯獨就愛跑宮廟，而且是逢廟必拜，自封是台灣「宮廟趴天后」；回憶自己從16歲國中剛畢業就開始接廟會活動，全省數不清的宮廟她都跑透透，當年唱一場800元，有時一天最多可以跑8場，收入超過6千元，同學都很羨慕她早早賺進人生的「八桶金」，才25歲不到就能在台北市買房跟養家，也因此她特別感念當年廟會活動帶給她的一切，這次來行銷嘉義縣好神特色旅遊，年少記憶湧心頭，覺得格外親切。

被問到過去跑廟會趣事？楊繡惠說早期廟會活動興盛，有一回現場共有3團康樂隊、10多團歌仔戲及20多團布袋戲大拚場，每團都高分貝演出，加上鞭炮聲震耳欲聾，她在台上完全聽不到自己聲音，只能憑直覺主持跟唱歌，直到鞭炮聲歇，她才猛然發現，樂隊老師根本早就停了，她還扯著喉嚨清唱得很賣力，當下超糗的，但台下觀眾卻報以熱情掌聲！縣長翁章梁這次也特別準備在地「海鮮八寶宴」來犒賞這位廟會天后，楊繡惠對於當季的牡蠣、虱目魚、烏魚子讚不絕口，直笑說飽到胸部！現場開心地幫忙介紹帶貨，線上直播衝破5000人觀看，展現親民高人氣。