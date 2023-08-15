雄獅第二季合併營收55.04億元，季增67.23％、年增達12.01倍，登近3年半高。營業利益衝2.15億元新高，季增達1.07倍、較去年同期轉盈。配合業外收益翻倍挹注，歸屬母公司稅後淨利創2.25億元新高，季增近1.42倍、較去年同期轉盈，每股盈餘2.37元則創次高。
累計雄獅上半年合併營收87.95億元、年增達8.07倍，為近4年同期高。營業利益3.18億元，大幅轉盈、為僅次於2015年的同期次高。歸屬母公司稅後淨利3.18億元，較去年同期虧損3.86億元大幅轉盈、改寫同期新高，每股盈餘3.54元則為僅次於2015年的同期次高。
五福第二季合併營收12.35億元，季增88.61％、年增達42.27倍，登近3年半高。營業利益0.57億元，季增近3.86倍、較去年同期轉盈，衝上歷史次高。稅後淨利0.76億元，季增達1.56倍、較去年同期轉盈，每股盈餘2.26元，雙雙改寫歷史新高。
累計五福上半年合併營收18.91億元，年增達32.52倍、登近4年同期高。營業利益0.69億元，大幅轉盈創近6年同期高、亦創同期第三高。稅後淨利1.06億元、每股盈餘3.17元，較去年同期虧損0.56億元、1.93元大幅轉盈，雙創僅次於2015年的同期次高。
山富第二季合併營收11.31億元，季增52.64％、年增近16.72倍，登近3年半高。營業利益再創0.95億元新高，季增40.66％、較去年同期轉盈。稅後淨利0.93億元，季增28.66％、較去年同期虧損0.23億元大幅轉盈，每股盈餘2.61元，雙雙再創歷史新高。
累計山富上半年合併營收18.72億元，年增近13.55倍、登近4年同期高。營業利益1.63億元、稅後淨利1.66億元，較去年同期虧損0.41億元、0.44億元大幅轉盈，每股盈餘4.63元，三者均提前超越2015年全年紀錄、提前改寫年度新高。
易飛網第二季合併營收5.7億元，季增58％、年增近4.06倍，營業利益0.19億元，較首季及去年同期顯著轉盈，終止連30季虧損，歸屬母公司稅後淨利0.22億元，季增近3.53倍、年增近5.83倍，全數改寫歷史新高，每股盈餘0.52元亦創9年高點。
累計易飛網上半年合併營收9.31億元、年增近5.11倍，創同期新高。營業利益0.18億元、終止連8年虧損，創近9年同期高、亦創同期第3高，歸屬母公司稅後淨利0.27億元，較去年同期轉盈、改寫同期新高，每股盈餘0.64元亦創近9年同期高、同期第3高。
鳳凰(5706)第二季合併營收5.13億元，季增47.08％、年增達20.72倍，登近3年半高。營業利益0.42億元，季增22.36％、較去年同期轉盈，創近15季高。歸屬母公司稅後淨利0.66億元、每股盈餘0.91元，較首季及去年同期轉盈、雙創近15季高點。
累計鳳凰上半年合併營收8.61億元、年增近17.71倍，營業利益0.76億元，較去年同期虧損0.3億元顯著轉盈，雙創近4年同期高。雖受業外提列海外基金減損影響，歸屬母公司稅後淨利0.57億元、每股盈餘0.79元，仍較去年同期虧損0.39億元、0.59元顯著轉盈。
燦星旅(2719)第二季合併營收2.44億元，季增1.23倍、年增近14.01倍，登近15季高，惟稅後虧損612萬元、每股虧損0.09元。不過，上半年合併營收3.54億元、年增近15.08倍，為近4年同期高，稅後虧損502.8萬元、虧損年減達72.46％，每股虧損0.07元，為近8年同期最佳。
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