目前就讀於新竹女中數資班的林語柔，是苗栗縣君毅高中附設國中部畢業生，她今年榮獲哈佛大學校友會書卷獎，15日回到苗栗母校跟師長分享喜悅，校方也邀請林語柔透過演講與學弟妹分享心得，希望藉此激勵與鼓勵更多學生。

哈佛大學校友總會創辦的校友會書卷獎已有百年以上的歷史，旨在表揚不僅在學業上表現出色，還在課外活動中展現出服務態度和領袖特質的高中生。

校方指出，獲獎的林語柔除了在國中和高中時都是數理優等生外，還積極嘗試各種活動，如科學探究、文藝創作、戲劇、乒乓球、游泳等，都熱衷於參與。

此外，林語柔高一起就開始參加國外大學的暑期先修課程，不僅交到了國外的朋友，還互相激勵學習，共同探討課業。即便面臨高三升學的壓力，今年還參加了韓國和泰國的創新競賽，並勇奪金牌。

林語柔表示，能夠獲得這個世界知名大學校友會的認可，讓她感到無比榮幸，特別回母校與師長分享喜悅。

校長林慶旺表示，林語柔的領導才能、數理能力和國際競賽經驗受到了肯定，因此順利獲得了這個榮譽，校方師生與有榮焉。

他說，林語柔在君毅國中的三年中奠定了良好的基礎，畢業後積極參加國外大學開設的課程，與世界知名大學接軌，提升了自己在數理專業領域的水平。這次提交的資料不僅出色，而且多元，因此備受哈佛大學的青睞，也是贏得「哈佛大學校友會書卷獎」的重要因素之一。

副校長江政昌表示，君毅致力於激發學生的多元智能，設計了豐富多樣的社團和各種活動。林語柔勇於挑戰，多方面嘗試，從中培養並發揮了在邏輯思維、溝通表達和領導能力方面的才華，表現令人矚目。獲得書卷獎的殊榮也代表了哈佛大學對林語柔的高度肯定，特別邀請語柔撥冗返校於TED Cish講堂與學弟妹分享心得，盼一棒接一棒。