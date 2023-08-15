台中太平區一家手工具廠今（15日）中午12時30分驚傳機械爆炸，造成兩名工人受傷送醫，其中一男子遭機械貫穿胸部，另一人則是臉部受傷，兩人都送中國醫藥大學附設醫院急救。

台中市消防局15日12時30分獲報，太平區工業16路一家手工具廠需緊急救護，立即出動十九甲分隊、車籠埔分隊到場救援，經了解是因機械檢修測試時發生機械爆炸，造成兩名工人受傷送醫，幸兩人都無生命危險。