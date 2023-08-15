縣長鍾東錦指示盡速辦理淹水災害補助。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣本月5日因為颱風外圍環流，造成苑裡等多個鄉鎮市豪雨成災，苗栗縣府15日舉行縣務會議，針對日前豪雨致災，鄉親面臨淹水困境苦不堪言，苗栗縣長鍾東錦責成社會處盡速辦理淹水災害補助，同時關心農產災損情況，希望能盡力、盡快補償，將傷害降到最低。

有鑑於日前豪雨導致苑裡等地居民飽受淹水之苦，會中，縣長鍾東錦關注淹水補助進度以及農損補償情況，他強調，淹水災害補助要即時發放，以協助民眾脫離困境。

社會處長楊文志表示，目前已於第1時間清查受災戶，並將依照災害補助標準，土石流30公分以上發放慰問金2萬元；淹水50公分以上慰問金5000元、淹水100公分以上慰問金1萬元。

目前社會處收到公所通報約有38戶申請補助，其中有11戶淹水50公分以上，符合救助標準發放5000元慰問金，其餘27戶為淹水20至50公分，雖未達補助標準，但將利用民間資源盡力協助，目前正盡速統整並安排發放時間。