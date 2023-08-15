7-11聯手陪伴大小朋友逾20年的皮卡丘推出多款商品，吃喝與實用周邊均有。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家人氣冰品「酷繽沙」聯手國民飲料品牌黑松，即日起開賣「黑松沙士酷繽沙」，原價65元，會員限時55元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家大納言紅豆季即日登場，共有7款大納言紅豆烘焙品、甜點。（全家提供／朱世凱台北傳真）

便利商店翻玩經典台灣味，透過國人熟悉的滋味打造新甜品，不只創造社群話題，同時勾起消費者嘗鮮心理。全家推廣在地農作推出7款大納言紅豆烘焙品，同時與國民飲料「黑松沙士」聯手，開賣新型態「黑松沙士酷繽沙」；7-11則聯手寶可夢公司推出鮮食、零食、霜淇淋等，預期再掀一波打卡風潮，並帶動相關類別業績成長1成以上。

7-11本次寶可夢系列商品，由陪伴大小朋友回憶逾20年的超萌皮卡丘領軍，帶領寶可夢們推出多款商品，以海邊度假氛圍作為設計靈感，新品首推「寶可夢布丁牛乳」，鮮黃包裝搭配墨鏡版肖像，每瓶乳含量達50％以上甜而不膩；炎夏外出不可缺少隨身「寶可夢海洋深層水厚濕巾」、「寶可夢毛巾」。「寶可夢收納購物袋」外出實用還能收納成為立體寶貝球，「寶可夢直傘」對抗近日陰晴多變的天氣，必敗晴雨兩用傘，雙面設計大傘面，撐開繽紛傘面還有各種寶可夢陪伴在側。

炎炎盛夏7-11準備了沁涼的冰品和甜點及多款外出野餐必備零食，其中推薦可到冷凍冰箱選購蜂蜜餅皮搭配屏東在地紅豆內餡製成的「寶可夢QQ雪餅」，冰涼口感讓暑氣全消。外出野餐必備的「寶可夢紐西蘭奶油餐包」特別設計傑尼龜與皮卡丘包裝，大大的閃電尾巴萌度爆棚！「寶可夢玉米餅」、「寶可夢海苔」則以經典初期三隻寶可夢：小火龍、傑尼龜、妙蛙種子作為設計，小包裝方便攜帶、隨時和朋友分享。

7-11限定門市販售「夏日芒芒」口味霜淇淋、7-11酷聖石複合店販售的「覆盆莓芒果雪貝」，兩款商品均選用在地芒果作為原料。霜淇淋可選擇印有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，酷聖石冰淇淋也有同樣的冰杯造型亮相。特別的是，凡購買即有機會獲得皮卡丘造型湯匙，Q萌模樣打卡必拍，數量有限售完為止。

除了7-11融入日本知名卡通元素，全家也有結合日本天皇點心基礎的商品，自2022年起烘焙商品逐步升級選用國產大納言紅豆入料，其源自日本丹波品種，在台以友善農法耕種，產量珍稀堪稱夢幻逸品，皮薄、顆粒大且豆沙綿密的特性增添口感，更帶動去年紅豆系列烘焙品業績成長1成。迄今，全家已採購逾50噸國產大納言紅豆，並用於「匠土司」、「極鬆餅」和「滿餡麵包」三大明星產品線之各項烘焙產品，其中「紅豆麵包」每年銷售逾400萬個居冠，「大納言紅豆鬆餅」與「大納言紅豆奶油滿餡麵包」亦熱銷突破百萬，顯見國人對紅豆滋味情有獨鍾。

為推廣台灣在地農作，全家大納言紅豆季即日登場，共有7款大納言紅豆烘焙品、甜點，包含minimore甜點「抹茶紅豆串糰子」、「紅豆牛奶捲蛋糕」及「紅豆丹麥捲」3款新品，以及4款經典不敗「紅豆麵包」、「大納言紅豆奶油滿餡麵包」、「大納言紅豆鬆餅」與「紅豆mini銅鑼燒」熱銷商品，滿足消費者的味蕾。此外，全家更以實際行動助攻在地農作經濟，9月起將與豆農再擴大契作範圍，將有助紅豆系列產品產銷提升，同時亦呼應聯合國永續發展目標（SDGs），目標2「消除飢餓、促進永續農業」與目標12「負責任的消費與生產」。

全家人氣冰品「酷繽沙」則首次聯手國民飲料品牌「黑松」，即日起開賣「黑松沙士酷繽沙」，以獨家配方搭配綿密乾爽的細緻冰沙、百分百還原黑松沙士風味，更加入QQ蒟蒻提升口感，售價65元，即日起至22日於全家店舖出示會員條碼，即享55元專屬會員優惠價。

另外，自即日起至22日，會員於全家店舖購買minimore千層蛋糕，出示會員條碼或報會員電話，即享任選口味第2件半價的超值優惠，無論是經典的法式千層、綿密的芋泥千層、清新果香的百箱鳳梨千層或是醇厚的提拉米蘇千層，通通皆可搭配。