宜蘭縣所提出的3種通勤月票方案，其中750元、1800元，2種方案18日開放預購，28日啟用，但台鐵優惠部分，因相關設備仍建置中，預計於10月開放使用，實際時間則以台鐵公告日期為準。而有悠遊卡、一卡通、愛金卡的民眾可參加預購，若需要使用中央發行的通勤月票卡（TPASS），10月中旬後才可購買。

宜蘭縣即將上路的2種通勤月票，750元方案，月票使用期間可無限次搭乘縣內市區公車、台鐵「漢本至石城」段；1800元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、國道5號客運、台鐵「漢本至鶯歌」段。

通勤方式採用實體卡，包含悠遊卡、一卡通、愛金卡，啟用後效期30天，僅能在規範區間內上下車，若超出原設定範圍則以該運具票價原價計收。2種通勤月票販售地點，有宜蘭、礁溪、羅東轉運站、北宜路廊國道客運業者售票櫃台；另1800元方案還可至台北、市府、南港、板橋轉運站及科技大樓站購買。