澳洲一名男子今天被控在飛往馬來西亞的班機上謊報炸彈威脅，且不遵守機組人員的安全指示，相關罪行最高可處10年徒刑和超過1萬5000澳元罰款，相當於新台幣31萬元。

綜合法新社與路透社報導，澳洲警方指出，馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH122班機今天下午從澳洲雪梨飛往馬來西亞首都吉隆坡時，機上一名乘客情緒焦躁、「涉嫌擾亂秩序」，聲稱背包裡有「爆裂物」，導致班機在起飛約3小時後返抵雪梨機場。

警方表示，這名45歲男子在飛機返回雪梨後被捕，他被控以虛假陳述威脅機組人員和乘客，揚言要炸毀飛機。

這些罪行最高可處10年徒刑和超過1萬5000澳元罰款，折合新台幣31萬元。

警方並未具體說明這名男子的國籍，僅說他是坎培拉居民。

雪梨機場表示，這起事件導致32架國內航班遭取消，其他國內航班延誤長達90分鐘，國際航班則未受影響。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120815