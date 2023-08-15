黃嘉千與夏克立去年7月爆出婚變，婚姻進入司法程序，夏克立曾表示因官司問題接不到工作，窮到跟流浪漢睡在橋下，卻遭黃嘉千友人爆料有房子跟存款，痛批他不要賣慘裝窮，未料，他稍早公開影片反擊，指出在大陸工作的收入，完全沒有進到自己口袋。

夏克立在臉書公開影片反擊，對於遭黃嘉千友人爆料在大陸的收入，全都匯到加拿大置產，且在溫哥華買的3間房子全登記在自己名下，他曬出工作合約內容，表示原本去大陸時，其實有經紀公司及經紀人幫忙處理工作，未料「有人」不希望他有自己的經紀人，便安排黃嘉千熟識的人當他的經紀人，目的在於能夠好好控制他，至於工作收入全被匯進合約上某人戶頭裡。

夏克立指出工作收入被匯進合約上某戶頭裡。（圖／Chris Downs 臉書）

夏克立強調遭到抹黑無所謂，畢竟能夠拿出證據證明清白，但自己沒錢請律師提告，不禁感嘆有錢有勢的人終究會控制住弱勢一方，世界相當不公平，接著反問：「這樣子到法院誰會贏？」對於頻頻遭到抹黑，他坦言感到相當不開心，透露出目前無奈處境，最後撂下狠話：「你們的朋友還要不要繼續講話」，似乎做好隨時準備迎戰的準備。

根據《三立新聞網》報導，郎祖筠表示有致電黃嘉千經紀人了解狀況，「想說是誰呀？為什麼會知道這些事情，我們都驚訝」，不過對方強調不知道該友人是誰，感到相當驚訝，郎祖筠強調至少目前得知道這個友人不是被安排幫忙出來說話。