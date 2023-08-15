全球疫情趨緩，越南政府14日晚間發布公告，自15日起開放包括台灣在內的所有國家電子簽證，外交部今天表示，未來國人入境越南不需辦理入境許可函，只需辦理電子簽證即可，申請費用為25美元，約需3個工作天。

在新冠肺炎疫情前，台灣是越南的第4大旅客來源國，但因未開放台灣申請電子簽證，台灣旅客赴越南旅遊必須先委託旅行社辦理入境許可才能申請簽證，導致入境許可費用遭市場哄抬，有民眾反應為此付出200多美元不等，高昂的費用影響台灣民眾赴越南旅遊的意願。

根據越南官方統計，今年前7個月共有660萬國際旅客人次到訪越南，遠不及2019年疫情爆發前全年1800萬人次的數字，為提振觀光，越南政府電子平台14日晚間發布公告，自8月15日起向所有國家和地區公民發放電子簽證。

劉永健今天回應媒體詢問時表示，越南8月15日起給予我國以及所有國家地區公民電子簽證，申請費用為25美元，只需3個工作天，我方對此表示歡迎，之後國人入境越南，不需要再申請入境許可，只需辦理電子簽證即可。