儘管企業獲利增加，但DAX 40指數的40家頂尖企業包括執行長的管理高層，他們的年收入較前一年減少，平均他們年所得為334萬歐元(約1.16億台幣)，為年減8.4%。這是德國證券保護協會(DSW)和慕尼黑工業大學(TUM)的聯合評估和調查結果。

在2021年，這些德國大企業的頂級經理人，收入為普通員工的52倍，2022年則縮小為38倍。TUM的研究人員說，薪資差距的縮小，這可以從員工的人事成本增加，以及經營團隊薪酬的減少來解釋。

從資料上來看，DAX成分股企業的營收和獲利都增加，但是在俄烏戰爭之下，股價是下跌的，並且也對頂尖經理人的薪資造成壓力。這些高層的薪資部分地與公司股價掛勾；而DAX指數在去年總共跌了12.3%。

去年薪資最高的為德意志銀行執行長索英(Christian Sewing)，總共薪酬收入為920萬歐元。第二名為福斯集團執行長布魯默(Oliver Blume)，賺了880萬歐元，但是他身兼保時捷汽車執行長，額外又領薪了50萬歐元。根據資料，化工廠默克(Merck)的執行長Belen Garijo賺830萬歐元，居第三。

對企業高層薪酬的研究有很多，但由於計算方法的不同，結果在某些方面會有所不同。自2000年以來，DSW定期提出薪酬評估報告，涵蓋了固定薪資，及短期和長期的浮動薪酬。