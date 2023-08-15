112年大學分科測驗今日放榜，台北市東山高中19人錄取台大，再加上繁星及申請入學，總計47人錄取台大。學生李新一學測4科滿級分、分科測驗5科299分，以全國第二名的成績錄取台大醫學系，他課餘時間便會參加雙溪義診、台大兒童醫院志工服務，期許自己未來能成為「良醫」。

東山高中表示，今年透過分科測驗管道錄取台大學生共19人，加上繁星及申請入學，錄取醫學系計11人、台大計47人。另以錄取醫學系及台成政清交等頂大計，總共116人。

校方表示，李新一學習認真、自律上進、熱心服務，與妹妹感情融洽，即使在校外教學，也不會忘記幫妹妹挑選禮物，課餘時間還參加雙溪義診，與專業醫護人員深入偏鄉服務，也參與木柵動物園及台大兒童醫院志工服務、淨灘活動等，是同儕的典範。

學生詹琇婷在高二轉組時，訂下考上台大法律的目標，但她同時擔任熱音社社長，面臨社團職務和補齊社會科目進度的壓力，蠟燭兩頭燒。她說，現在回想起來很慶幸自己兩邊都沒有放棄，如今能考到理想校系，要感謝大家的照顧支持，尤其最感恩導師，在她疲累的時候鼓勵自己。

校方表示，陳柏瑋當初抱持著不甘屈就的心情準備分科測驗，期間有過無數次的心灰意冷，所幸有老師與同學陪伴，備考的枯燥生活變得更加充實，最終錄取台大化工；張恩綺學測失利，6月果斷刪除社交軟體專心備考，同樣藉著分科測驗錄取台灣大學日文系。

陳柏瑋分享，準備個人申請與分科測驗都同樣辛苦，但建議同學無論如何先拚盡全力考學測，假設成績不如人願，再選考分科測驗。張恩綺則認為，學測成績不盡人意，不應勉強屈就，一定要咬緊牙關到最後，因為「只要堅持自己的夢想持續前進，最終都會打出屬於自己的一片天」。

東山高中校長陳麗美表示，學校秉持適性適才、按部就班的教育方式，提供學生多元學習的舞台發揮專長，並激發孩子未來無限的可能，為他們找到專屬自己的位置與價值。