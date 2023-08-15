警方查扣毒咖啡包99包。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

電子維修工程師販毒賺外快，親送首單生意就遇警察遭逮。

在中部從事電子設備維修的31歲邱姓男子，為賺取外快竟在網路社群平台販賣毒咖啡包，新北市樹林警分局偵查隊幹員佯裝買家與其聯繫，邱男喜獲第一單生意，決定親自北上送貨，當場遭警方逮捕，查扣毒咖啡包99包，偵訊後依毒品罪嫌送辦。

警方表示，日前在網路社群平台發現網友張貼販賣「音樂課設備」廣告，透露販毒訊息，經與賣家邱男聯繫，確認是販賣毒咖啡包，遂與邱男談定以2萬元購買100包。邱男聲稱，因為是他第一單生意，所以決定提供親送服務。

昨（14）日凌晨邱男請不知情友人開車載他北上，至樹林區樹新路約定地點，警方見邱男現身，立即一擁而上將邱男壓制逮捕，並查扣99包毒咖啡包。

邱男供稱，本職從事電子設備維修，因為想多賺些外快，所以起意販售毒咖啡包，只是沒想到第一個客人就遇到警察。偵訊時，邱男坦承犯案，但對毒品來源交代不清，警方將溯源追查毒品上游，訊後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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