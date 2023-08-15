台灣大街小巷路面隨處可見坑洞以及填補過的痕跡，一名網友表示，最近日本友人來台灣旅遊，要離開時突然問他「台灣人要把馬路柏油鋪平，是不是一件很困難的事情？」讓他不知該如何回應。許多網友直言「台灣鋪路不是技術，而是政治」、「鋪路是賺錢及選舉的藝術」。

一名網友在批踢踢發文表示，日本友人最近來台灣旅遊，在行程快結束時突然問他一句，「台灣人要把馬路柏油鋪平，是不是一件很困難的事情？」還說如果真的不會鋪柏油，可以請教日本人。原PO當場不知該如何回應，緊急發文詢問網友。

其實「選前修路」一直是台灣特有的景象，許多網友直言「回答他：台灣鋪路不是技術，而是政治」、「傻了，鋪不平才能一直鋪一直挖」、「鋪平了，選舉前就不能作秀了」、「鋪得太好，沒錢賺」、「鋪路是賺錢及選舉的藝術」。還有網友酸「預防飆車族」、「看看高速公路多平，明顯是能鋪平故意不要。」

不過也有人認為日本馬路也沒多平整，「其實日本東京很多小路的柏油也很爛」、「日本也沒有全部都平的啊！」