民進黨總統參選人、副總統賴清德近期出訪巴拉圭友邦，駐美代表蕭美琴昨晚在臉書曬出2人前往棒球場觀賞大都會對上勇士隊的合照，引發「賴蕭配」聯想。對此，立委郭國文指出，蕭美琴擁有民選公職歷練，且外交表現突出，國人非常期待賴清德能有外交領域表現突出的副手搭檔。

照片中，賴清德與蕭美琴分別身穿1號與11號球衣，被網友解讀是「選舉密碼」，更是「蕭賴配」起手式。不過，外交部今天解密，賴清德的「1號球衣」象徵拚外交勇往直前，而蕭美琴的「11號球衣」，則有「一個人有兩隻腳」、「腳踏實地」的含意。

對於「賴蕭配」，賴清德子弟兵、台南立委郭國文大讚，蕭美琴之所以一直被認為是副手人選之一，關鍵是對方有民選公職的歷練，最近在外交表現也非常突出，在現階段國際局勢的發展變化之下，外界期待有位在外交領域能力優異的副手來搭配賴清德，「相信這會符合更多國人的期待。」