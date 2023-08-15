台灣虎航6月營收首次突破10億元，7月進一步攀升到12.64億元，連兩月創新高，陳漢銘指出，暑假旺季到來，7月衝上新高，8月有望維持新高附近，第3季表現優於第2季，公司持續在獲利上努力。陳漢銘不諱言指出，外站服務費今年都調漲，最近油價也上來，成本在增加，市場面供需來看，需求強勁，票價收入會維持一定價位，不會低賣情況。

針對未來營運表現，陳漢銘認為，到明年農曆年前旅運需求向上不會有問題，但大陸放寬出國旅遊國家，旅客航班選擇多，票價可能恢復常態，不會像現在這麼甜。因此，拓增客源是重要的課題，他指出，國人去日韓比例再成長有限，但日韓來台旅客還有很大成長空間，台灣虎航日韓有獨飛航點，目前思考帶來更多的二、三線的日韓客人，這些都是台灣虎航獨家生意，所以陸續跟樂天、韓國旅行社合作，進行促銷。

台灣虎航第2季底每股淨值回升到6.01元，下半年獲利有望優於上半年，淨值有望再提升，目前帳上累虧約22億元，今年底目標彌補虧損，希望年底每股淨值能接近到面額；此外，公司每個月還款3到4億元，今年累計至7月底還款17多億元，預計年底所有短期借款全數還光，一年節省利息支出5500萬元，2024年有配息的機會。