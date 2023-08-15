亞洲百大DJ「SODA」擁有超高人氣，13日現身日本大型音樂會時，掀起當天一波高潮，未料與粉絲近距離接觸時，竟遭多人當眾襲胸，讓她一度情緒崩潰，事後發文吐露心情：「到現在還是害怕到不停地顫抖」，如今，她PO出事發當下的照片，指控其中一名襲胸兇手怒斥：「她是最用力的」。

SODA在推特公開被襲胸的照片，當時她身穿白色短版背心搭配同色短裙，出席大阪MUSIC CIRCUS慶典，沒想到下台和粉絲互動時，觀眾席伸出狼爪朝她的胸部抓下去，由於當下來不及做出任何反應，只能讓對方得逞，如今，她公開照片指控兇手：「不只有男性粉絲觸摸我的胸部，有位女性粉絲笑著直接抓下去，而且是所有人中抓最大力，對方甚至無視她在與其他粉絲互動，直接勒住她的脖子，直到經紀人過來才把她拉開」。

DJ SODA公開演出時遭襲胸及勒住脖子的畫面。（圖／djsoda 推特）

SODA指出遭女性粉絲狠抓胸部。（圖／djsoda 推特）

SODA表示不僅被襲胸，還被粉絲勒住脖子，直到經紀人過來才把對方拉開。（圖／djsoda 推特）

SODA遭到襲胸心情難免受到影響，但她強調還是喜歡和粉絲近距離互動，像是喜歡在演出結束後，下台擁抱所有人，雖然這是第一次在演出過程遭到性騷擾，她仍決定鼓起勇氣將此事說出來，心情看起來似乎也已經平復不少。

Soda在事發後以韓文、英文、日文三種語言發文，對於被網友指出穿著清涼被摸是很正常的事，她強調不管穿什麼樣的衣服，性騷擾或性侵都是不被允許的行為，況且主要目的是為了讓自己感到漂亮與自信，其他人無權因此性騷擾或觸碰她，畢竟身體自主權屬於自己而非任何人，未來還是會繼續穿著清涼的服裝。

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