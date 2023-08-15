新竹縣高中就學量能不足問題迫在眉睫!縣府希望台大能在閒置的竹北分部設置「台大附中」，台大以未有教育學院等為由婉拒，立委林思銘特地拜訪台大副校長張上淳，尋求台大是否有成立附中的可行性，同時了解台大竹北校地相關興建計畫與建設期程。

縣府教育局長楊郡慈指出，教育部統計處資料，116學年度竹竹苗高中入學人數將超過1萬8000人，入學需求比112學年度多出2200多人，且到120學年度每年平均有1萬7000人入學需求，竹北地區增設高中有急迫性。

縣府上月召開「推動台大竹北分部建設工作小組」會議，希望台大能利用竹北分部校地設立台大附中，張上淳以台大未設有教育學院，無法培育中小學師資，設立附中恐「力有未逮」，但承諾願意將大學資源提供給新竹縣轄內高中，透過課程先行方式，協助提升高中教育品質，增加學生競爭力。

林思銘表示，到台大拜託時，張上淳副校長說明竹北分部校地的建設規畫一直有在進行，主要方向規畫為生態校園型態，目前環評尚未通過，但台大仍會持續努力，其他部分規畫與國家半導體研究中心合作設立半導體研究學院，培育更多半導體研發人才。

張上淳強調，他知道竹北人口激增面臨學校量能問題，台大竹北校地規畫 已經定案，如有其他需要協助的部分，台大也很願意負起社會責任。

林思銘指也期許台大能夠排除萬難，善用校地，並為台灣培育出更多優秀的高科技人才，讓竹科產業永續發展，實現新竹縣文化科技智慧城的目標與願景。

林思銘表示，將透過其他管道，近一步尋求台大在竹縣設立附中的可行性，並協調教育部和新竹縣政府積極規畫在竹縣增設高中，滿足在地學子就學的需求。