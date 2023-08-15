運警編排勤務 杜絕酒店公關當街搭訕

網路論壇日前指，捷運中山站出口線型公園，常有多名男子搭訕往來的落單年輕女性，引發女性恐慌，捷運警察調查，多數為酒店公關從業人員，近一步蒐證分析，違反情節輕重不一，包括違反性騷擾防治法、強制罪、跟蹤騷擾防制法、社會秩序維護法等罪，現已編排勤務杜絕亂象。

捷警隊編排便衣查察，7月中旬守望時，現場攔阻一名正對剛出站的單身女性糾纏不休的男子，該男子於中山站出口處見女子落單，便尾隨搭訕，女子不堪其擾一路拒絕閃躲，然而男子竟不屈不撓尾隨女子進入百貨公司專櫃，警方見狀立即上前制止，除告知該位女性旅客應如何維護自身權益及保護自身安全外，並當場盤查告誡男子。

捷警隊經連日來勤務查察，已進一步獲知掌握相關酒店業者背景，考量到暑假期間，不少青少年會利用空檔兼職打工。酒店公關於捷運站外攬客徵才，可能影響青少年身心健康，時值暑假青春專案期間，捷警隊遂結合轄區中山分局共同執行擴大臨檢勤務，對相關酒店業者予以告誠、約制，強力防堵類似行為再度發生。

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