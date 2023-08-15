立委陳椒華今前往北檢告發鏡電視8大股東不實切結，涉犯刑法偽造文書罪，對此，鏡電視前董座陳建平也發聲明稿稱，他早就稱鏡電視新聞台本是一件臭不可聞的弊案，的確有鏡電視大股東賣出鏡電視股權的事實，甚至前往北檢刑事告發，但一年過去，案件宛如憑空蒸發，擔憂北檢成為政黨權貴的禁衛軍。

陳建平多次痛批鏡電視新聞台是臭不可聞的政治弊案（資料照片）

陳建平表示，NCC放水通過「鏡電視新聞台申請負責人變更案」後，他曾發聲明指控鏡電視新聞台的弊案，牽涉到執政黨黑手的不當干預，以及掌權者的一路護航，NCC棄守獨立機關的職責，自甘墮落為聽命辦事的政黨附庸，導致本可透過行政程序處理的鏡電視負責人變更案，被迫上綱至刑事告發程序。

「的確有鏡電視大股東賣出鏡電視股權的事實！」陳建平強調，若檢察官傳喚他出庭作證，定將遵守法律、誠實證言，但他必須要沉重地說，對北檢是否能秉公辦案，他已瀕臨徹底喪失信心的臨界點。

陳建平說，他去年5月曾針對鏡電視涉嫌違法淘空的背信犯罪行為，檢附事證向北檢提出告發，去年8月更前往北檢作證說明，一年過去，整起案件卻宛如憑空蒸發、毫無具體偵查進度，經法界友人透露，高層已下令該案在選前不許有任何動作，承辦檢察官根本不敢忤逆上意，更不想得罪掌控龐大媒體勢力的裴偉，所以刻意擱置至今。

陳建平說，他不願相信，也不敢相信，台灣司法檢調沈淪至此，屈從高層與綠媒的壓力，縱容為非作歹者逍遙法外，近來又看到竟然有比他更晚告發、也比鏡電視背信案更為複雜的刑事案件，竟然都已紛紛起訴，該案卻依舊石沉大海。

陳建平表示，難道，如同立法委員前所公開控訴的「黨、媒、檢已然緊密結合為三位一體」，不僅是觀高層上意辦事，也不敢得罪裴偉所掌控的鏡媒體帝國。