曉云（化名）因不幸的童年遭遇而患有創傷後壓力症候群（PTSD），言行偶爾退化至5、6歲小孩。未料，一名邱姓男子卻利用曉云身心問題的弱點，竟藉口騙對方需要接受秘密性教育治療，後於公司內性侵得逞。高院更二審時，認定邱男性侵行為，造成曉云身心受創，最終依乘機性交罪判處4年6月徒刑。

根據判決書，曉云自小被患有精神病的姑姑關進鐵籠，父親甚至也對她長期家暴。長年累月下，曉雲不幸罹患身心問題、重憂鬱症、創傷壓力症候群（PTSD）以及幼兒退化等情形。

曉云後來進入科技公司就職，因緣際遇下結識同事邱男，2人方才投緣，後更以兄妹互稱。基於信任，曉雲有次向邱男透露她患有創傷後壓力症候群一事，還因此出現幼兒退化情形。

邱男得知此事後，竟利用曉云這項弱點，騙她需要接受秘密性教育治療，並於公司的辦公室內對曉云性侵得逞。事後，直至心理諮商師察覺曉云異樣，於是憤而報警處理。

刑事一審時，邱男辯稱自己確實得知曉雲病情，但絕無乘機性交，更辯駁此事是因曉云患有身心問題，方才一度產生被性侵的錯覺。

台北地院審理時，根據醫院提供的鑑定報告，法官認為曉雲雖患有雙重人格，但並不影響證詞證據，且邱男亦未通過測謊，另也有2人「幼兒退化的我，覺得自己被你這個親人侵犯」等對話訊息，因此不採信邱男說辭，最終判處4年6月有期徒刑。

事實上，本案經邱男上訴至二審，二審以證據不足改判無罪；至於民事則因提告時間當時已過2年請求權時效，判決後遭駁回，判邱男免賠。最高法院將案件發回後，更二審並請出曉云的精神科醫師出庭，醫師表示，當曉云提及與邱男發生性關係部分，則開始進入小孩的人格狀態，並將生殖器描述為香蕉，但曉云覺得噁心，但不敢不吃等語，以此斷定這不可能是曉云的被害妄想或是幻想。

法院根據該名精神科醫師所提證詞，認定邱男利用曉云的身心問題、不能抗拒性交的、弱點，造成曉云身心嚴重受創，最終依乘機性交罪判處4年6月徒刑，全案仍可上訴。

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