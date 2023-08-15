暑假求職旺季到，不少人找工作都羨慕台北人，不用在外租屋，然而一名台北妹子訴苦，每次在面試時說出她是台北人，幾乎等於跟這份工作說再見，甚至有面試主管直接說喜歡找外縣市的員工，因為他們比較聽話且待得久，以及有學貸、家境清寒的人面試官也愛用。

原PO日前在Dcard表示，家住台北，進入職場這幾年來，特別感受到在台北面試時有多麼被歧視，像是面試時回答「我是台北人」、「目前住在家裡」，就等於跟這份工作機會無緣，馬上被面試官刷掉。因為面試官都會回她，「住家裡喔，應該沒什麼壓力齁」、「台北人啊，不急著找工作齁」、「房子是你們家的嗎？」還有面試官直接說，公司比較喜歡找外縣市的人，因為聽話又做得久。這些話讓原PO聽了非常不舒服，難道家住台北就是有錢人嗎？她也有很多支出要負擔，直呼「充滿歧視且窺探隱私的問答，好想吐！」

對此，網友紛紛留言：「確實聽過有些主管認為聘用北漂的人比較好，理由是因為有房租壓力，不敢隨意辭職」、「會講這種話的不要進去也好」、「廢話！台北人就在台北找工作啊」、「我也遇過類似情況，看到我父母的職業後，就說那你應該不怎麼缺錢齁」。

其實，網紅作家黃大米曾在臉書分享過，朋友的老公是電子業大廠的主管，每次招聘新員工時，除了優先挑台清交畢業的高材生外，另一個重點是會詢問求職者有無學貸，以及家境狀況，認為家境清寒的人才會好好待著，怕新員工做沒多久，就想出國升學或旅遊。