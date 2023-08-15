副總統賴清德過境紐約，與駐美代表蕭美琴一同至美國花旗球場觀看賽事，引發「賴蕭配」討論。民進黨台北市議員、賴競辦發言人趙怡翔表示，2人在性別、歷練背景互補也加分，但現階段討論副手還太早。
趙怡翔今早接受廣播節目專訪，他指出，許多支持者對蕭美琴有高度期待，賴清德過去曾任地方首長、民意代表、行政院長和黨主席，政治歷練豐富，蕭美琴則有外交經驗，2人的確有性別平衡、歷練背景互補的加分效果。
他補充，雖然他是競辦發言人，但沒有人能代表賴、蕭發言此事，現階段討論副手人選，還太早。
副總統賴清德過境紐約，與駐美代表蕭美琴一同至美國花旗球場觀看賽事，引發「賴蕭配」討論。民進黨台北市議員、賴競辦發言人趙怡翔表示，2人在性別、歷練背景互補也加分，但現階段討論副手還太早。
趙怡翔今早接受廣播節目專訪，他指出，許多支持者對蕭美琴有高度期待，賴清德過去曾任地方首長、民意代表、行政院長和黨主席，政治歷練豐富，蕭美琴則有外交經驗，2人的確有性別平衡、歷練背景互補的加分效果。
他補充，雖然他是競辦發言人，但沒有人能代表賴、蕭發言此事，現階段討論副手人選，還太早。
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