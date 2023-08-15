距離明年選舉不到半年，眼見國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲近來積極走訪中部基層，正出訪邦交國巴拉圭的民進黨總統參選人、副總統賴清德返國後將連續2周到台中，預計分別成立農業產銷團體、保全產業等後援會，藉以爭取「搖擺州」民眾的認同。

決戰中台灣！有感於台中「搖擺州」具有左右選情的影響力，侯友宜上周接連安排2天在台中走透透，還在大甲鎮瀾宮董事長顏清標陪同下參拜媽祖；柯文哲也預計8月26日到台中，參加「選哲之友會」成立活動，民眾黨內部近日積極籌備，該場造勢活動聲勢不小。

藍、白陣營皆積極布局中台灣，讓綠營不敢大意，目前賴清德雖正出訪巴拉圭，但選戰節奏不變，賴陣營已規畫賴清德返國後，將分別在8月26日及9月2、3日到台中，分別舉辦農業產銷團體後援會、保全產業後援會成立活動，而賴清德台中競選總部目前也已選址確定，正在裝潢中，預計9月中進駐。