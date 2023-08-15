立委王鴻薇踢爆屏東國際棒球場豪擲25億，獨厚「菊系」綠友友廠商，屏東縣政府第一時間發聲明反指王鴻薇歧視屏東，國民黨屏東第一選區立委參選人黃明賢呼籲縣府，不應轉移焦點、掩蓋事實真相，應對向外說明，為何會讓過往沒有興建棒球場經驗的廠商，執行對屏東體育發展至關重大的公共工程？

屏東國際棒球場造價高達新台幣25億元，屏縣府須自行負擔18億4000萬元，黃明賢表示，相較台灣目前最好的台中洲際棒球場造價新台幣12億元，明顯有極大差距。

再著攤開統包工程的隆大營建高層名單，有陳菊愛將、前高雄市副市長陳金德名列獨立董事，如此「綠友友」背景，加上過往隆大營建並無興建棒球場經驗，黃明賢認為，如此兒戲的決策過程，又應證外界所說的，「富貴要人幫，辦卡辦這張（民進黨黨證）」？

縣府聲明提及，黃明賢對新建體育園區抱持正面意見，黃明賢強調，在總質詢中，他主張屏東日照充足、氣候宜人，體育園區應該打造成「國際級」春訓基地，並力邀職棒球隊進駐，此一構想也獲得前屏東縣長潘孟安的認可。

但黃明賢強調，縣府不應情緒勒索屏東縣民，不要一遇到外界質疑就膝反射式的戰南北、亂扣「歧視」帽子；他完全認同屏東人值得最好的建設與環境，但不代表屏東人要無條件接受造價高昂、施工廠商背景有疑慮，與毫無興建棒球場經驗的營造商執行工程。

因為建造屏東棒球場預算，裡面承載許多屏東人辛苦工作而來的納稅錢，不能任由政府任意分配，讓與政治關係匪淺但卻無棒球場興建經驗的廠商輕易得標，不僅興建過程可能事倍功半，更對不起屏東民眾對新棒球場的期待。