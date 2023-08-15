現任立委趙正宇為八德眷村子弟，2016年、2020年在民進黨的禮讓下參選立委並連任成功，在地深耕已久且頗受選民青睞。（圖取自趙正宇臉書／陳夢茹桃園傳真）

2024總統、立委選舉在即，桃園市第6選區（八德、大溪、復興與中壢華勛12里）目前僅國民黨提名，由桃園市議長邱奕勝姪女邱若華出馬參選，現任立委趙正宇至今未鬆口，動向引人關注。不過趙正宇今天掛上新看板，參選意味濃厚，引起議論，據了解他明天將赴台北宣布是否參選。

趙正宇今於臉書發文向民眾報告「新看板已經上架啦！」他表示，與在地鄉親一起走過風風雨雨，逐漸建設家園，一點一滴的進步，至今已經20多年，自己始終以「守護」為理念來面對一屆屆的民意代表工作。他沒有政黨奧援，也沒有家族提攜，支持著他一路到現在的，就是各位鄉親的支持與努力，他很感動，原來可以一起改變家園，用在地的力量創造美好環境。

趙正宇說，不管遇到什麼樣的挑戰都會與民眾站在一起，正是因為自己多年來持續關心桃園鄉親，與八徳、大溪、復興及華勛12里的大家一起成長，所以能理解在地的需求與狀況。希望民眾能夠繼續支持正宇，讓我們繼續走在一起，讓趙正宇幫民眾發聲，為家園帶來更多的進步。

趙正宇還說，很幸運的是在看版上架的同時，老天爺給1個萬里晴空的好天氣，燦爛的陽光就像鄉親們的熱情，清澈的天空代表著自己的初心，請大家相揪到看板前拍下對趙正宇的支持，也歡迎民眾在底下留言所拍下的趙正宇看板，也讓更多人知道趙正宇在哪裡。

對於外界對於今天掛新看板的動作，參選意味相當濃厚，趙正宇服務處僅回應，是否要參選明天會統一宣布。