台北一名30多歲女子被「食腦變形蟲」入侵鼻腔，引發腦膜炎，7日病發身亡，經查她僅去過新北市某室內親水設施，無其他戲水足跡，業者臉書公告14至20日進行環境清消休館，新北市衛生局今公布業者的環境採驗結果，該場域大腸桿菌數及總菌落數，皆符合標準。但病原體檢驗結果，仍需由中央檢驗後公佈。

衛生局表示，為釐清感染源及維護市民健康，衛生局於8月9日命該場域業者暫停服務，並進行全面消毒，目前業者依8月10日專家現場檢視設施整體狀況建議進行環境動線改善，待動線改善及水質複驗合格後，即可復業，提供戲水服務。

針對7月21日至8月9日曾至該室內戲水場域遊憩的630位民眾，每日電話關懷，截至15日中午已追蹤606位，目前均無腦膜炎疑似症狀，未接聽民眾，持續發送簡訊關懷。

衛生局提醒，民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；同時呼籲相關業者務必落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、餘氯量符合標準等，並完備相關自主衛生管理措施，以保障民眾安全健康。