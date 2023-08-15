副總統、民進黨2024總統參選人賴清德近日接受《彭博商業周刊》專訪，說台灣在憲法上的名字是中華民國，而他會延續現任總統蔡英文的作法，繼續以「中華民國」（台灣）來稱呼，不會另改國名，也沒有獨立的路徑；相關內容引起網友熱議，狂酸「名字遮住我以為是TMD或KMT講的」。

賴清德接受外媒專訪，稱希望國際社會能夠了解更多關於台灣的事實，如兩岸之間到底是何關係，並提到台灣與國際陣營追求共同的價值，很樂意為國際社會作出貢獻。

此外，因為賴清德曾自稱是「務實台獨工作者」，外媒因此詢問台灣是否會獨立、是否考慮更改國名等問題，而賴則稱他的責任是要維持台海現狀，增進民主、和平及繁榮，「中華民國」就是憲法上的稱呼，未來沒有改國名的打算，也沒有所謂的獨立路徑。

相關報導迅速在PTT八卦板引起討論，不少網友傻眼說「馬英九要怒了，那你們以前罵三小」、「別人講就是親共，民進黨就是愛國，笑死」、「名字遮住我以為是TMD或KMT講的」、「果然統獨就是假議題，任何人要選最後都會變成這個路線」、「可憐台獨派又被割棄」、「賴清德承認憲法一中，下一步是不是92共識？結果是別人不能賣台而已嗎？」