行政院長陳建仁前往高雄鹽埕區「翰品酒店」，視察中高齡長者工作情形。（崔正綱攝）

行政院長陳建仁（左）與翰品酒店總經理林俊宇（右）合影。（崔正綱攝）

行政院長陳建仁視察中高齡友善企業「翰品酒店」，大讚企業主要有決心、仁慈，也盼事業單位與政府共同合作，營造友善就業環境。（崔正綱攝）

中高齡長者失業、二次就業問題台灣面臨一大考驗，勞動部2020年推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，投入98億元經費，迄今已協助超過40萬名中高齡者及高齡者重返職場。今日行政院長陳建仁前往勞動部認定友善企業「翰品酒店」視察中高齡者工作情形，並稱讚企業決心、仁慈，也期許事業單位與政府共同合作，營造友善就業環境；並針對前段時間經費爭議，開酸「沒申請還怪罪中央」

翰品酒店約有186名員工，其中中高齡員工占62名，占總員工人數三分之一，因此勞動部依據中高齡者勞參率，認定翰品酒店為中高齡友善企業。

陳建仁表示，雖然政府推動中高齡友善就業計畫，但任用中高齡工作者的企業主是要有很好的決心、勇氣、智慧、仁慈；高雄市在銀髮就業做的很好，勞動部與高雄市合作無間，中央與地方合作不遺餘力。

話鋒一轉，陳建仁針對經費爭議，他偷開酸稱「沒申請就當然就沒有！」，他說，沒申請經費沒拿到錢就怪罪給中央，若中央有經費，地方提出很好的計畫，當然就能享受到中央經費讓市民享福。

陳建仁指出，勞動部3年投入98億中高齡、高齡者就業計畫，讓中高齡就業比例上升，讓台灣很多觀光旅宿業者等產業有很多中高齡員工。「讓每個人在人生旅程中，隨著歲月而增加智慧、歷練、能力奉獻給周遭每個人」，每個人都有所用，服務別人獻出愛。

翰品酒店總經理林俊宇表示，翰品酒店運用勞動部職務再設計服務，協助在職中高齡員工排除就業障礙，公司還申請勞動部企業輔導團服務，由專家學者入場實地訪視提供人力資源、職業訓練等全面性輔導服務，協助提升經營效能。

林俊宇表示，公司也透過企業人力資源提升計畫的補助，強化員工專業知能，並透過疫後改善缺工擴大就業方案補充短缺勞動力。

陳其邁表示，高雄市在2021年，在前鎮區成立首個銀髮人才服務據點在前鎮，明年會擴展到岡山區，因為這兩個區都有非常多的傳統產業就業人口，藉由6個服務據點、就業服務站，近年順利輔導共有3萬6000個中高齡族群的市民朋友就業；一方面因應少子化，二方面也盼中高齡族群，順利二次就業，高市府配合行政院勞動部相關的補助措施，來給予在機會以及相關技能上最大的協助。

服務18年、58歲黃姓女員工指出，飯店對她很照顧，她做的很愉快，飯店也會針對中高齡族群進行工作內容的考慮，她說自己擔任房務人員，查房會分配較輕鬆的項目，整房有勞工局申請的護膝、護腰，保護身體避免工傷。

服務31年、59歲許姓員工指出，主要工作內容是更換飯店電話設備，他說，政府對於中高齡福利，比20年前好很多，雖然飯店營運受到新冠疫情影響，但仍然讓中高齡長者繼續上班，幫忙度過難關。

勞動部表示，落實推動中高齡專法各項措施，今年6月中高齡者勞參率66.27％，較專法施行前成長2.07％，創歷年新高，而高齡者勞參率也持續上升至9.85％，亦較施行前成長0.73％。中高齡者、高齡者勞動力已突破509萬人，也大幅成長26.3萬人，目前中高齡者及高齡者勞動狀況正持續成長。