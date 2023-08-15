由於經濟態勢不明朗，加上CSP對AI相關領域投資力道增強，預期2024年伺服器領域市況仍和今年類似，整機出貨量受抑制，故TrendForce認為，2024年影響伺服器市場可能有三種情境以及出貨預估。

情境一：假定CSP庫存去化暫時結束，雖新需求有機會帶動伺服器市場復甦，但受高通膨及通膨後的經濟停滯影響，市場仍高度聚焦於AI投入，預算仍遭排擠。此外，Enterprise Server長期更會逐漸轉向雲端服務，整體Server OEM出貨可能會微幅衰退，因此預估2024全年伺服器整機出貨量僅會年增2~3%，TrendForce認為此預估是最有可能發生的情境。

情境二：假設經濟下行加劇，且相關伺服器供應鏈庫存仍未全面消耗，整體伺服器需求仍保守。同時，AI相關需求依舊壓縮傳統伺服器建置，預估2024全年伺服器整機出貨將與今年持平甚至下跌。

情境三：假設市場已恢復至疫情前的狀況，且基於CSP等大型業者樂觀的Capex計畫前提，伺服器市場將強勁成長。此外，伴隨消費力道的提升，預期企業對於IT支出也將呈現同比增加，預估將帶動2024全年伺服器整機年增近5%。

TrendForce調查，今年在DDR5導入率上仍受限於客戶端延長舊機種產品周期、遞延新機種導入影響，加上AI伺服器投入擴大，明顯收斂傳統伺服器的出貨比重，進而大幅影響原廠DDR5的出貨預期。同時，以Server CPU市占率來看，今年Intel與AMD均大幅下修其SPR與Genoa的比重，均影響DDR5的滲透率，預估全年在CSP與OEM的導入率僅約13.4%。因此，TrendForce認為，DDR5導入比重正式超越DDR4的時間點，將延後至2024年第三季底才可望實現。