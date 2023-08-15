俄羅斯對烏克蘭西部利維夫（Lviv）地區和西北部伏林（Volyn）地區發動大規模空襲。（圖／路透社）

#Russian invaders launched a missile attack on #Lviv, according to local authorities. One of the rockets flew into the courtyard of a kindergarten.



There are no victims. pic.twitter.com/FzcD38480d — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2023

❗️Consequences of the Russian attack on the #Lviv region.



Rescuers put out fires that resulted from Russian strikes on the city. pic.twitter.com/jCmJxIj8CY — KyivPost (@KyivPost) August 15, 2023

烏克蘭官員表示，俄羅斯對烏克蘭西部利維夫（Lviv）地區和西北部伏林（Volyn）地區發動大規模空襲，多座建築物遭飛彈擊中，有民眾受傷且被迫撤離。

路透社報導，利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）在社群媒體Telegram上表示：「許多飛彈遭擊落，但利維夫市也被擊中。」他補充說，已下令疏散至少1棟著火公寓的居民。

目前尚不清楚攻擊規模和利維夫的受損程度。稍早，利維夫州長科齊茨基（Maxim Kozitsky）表示，「好幾枚俄羅斯飛彈」正飛向該地區。

遠離前線的利維夫地區，西鄰北大西洋公約組織（NATO）盟國波蘭，先前一直未受到俄軍大部分空襲波及，直到7月才有1枚飛彈擊中民宅造成7人死亡。

烏克蘭媒體報導指出，根據初步消息，今天對利維夫地區發動的空襲，是2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來規模最大。

路透社無法立即證實這些報導以及對當地的攻擊。地方當局在Telegram指出，俄羅斯對伏林地區盧茨克（Lutsk）的空襲中，一間企業行號也受到波及，造成至少2人受傷。

利維夫北方的伏林地區也與波蘭接壤，凌晨2點左右，當局對整個烏克蘭發布了大約2小時的空襲警報。

烏克蘭西南部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長利沙克（Serhiy Lisak）也在Telegram上表示，俄羅斯對當地的攻擊還造成至少1人受傷，該地區一間商家也遭飛彈擊中並引起火災。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120815