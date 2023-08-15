新竹市政府前教育處長童鳳嬌8月1日無預警閃辭獲准，遺缺接續由市府資深參議陳永源、李季縈代理，市府15日公布教育處長人事任命，由政大教育學博士、原朝陽科技大學師資培育中心主任、前國立台東大學副校長陳木金接任，預定9月1日上任。

市府表示，61歲的陳木金為政大教育學博士、美國賓州斯克蘭頓大學博後研究員，學術專長聚焦於校務研究、校長培育、教師培訓、教育創新，曾指導170多位畢業教育博碩士。此外，更於2006、2015、2017年3次榮獲教育學術聯合團體年會頒發學術研究傑出貢獻木鐸獎。

市府進一步指出，陳木金原任職朝陽科技大學師資培育中心主任，歷任國立政治大學教育學院教授兼政大總務長、政大師資培育中心主任、政大教學發展中心主任、國立台東大學副校長。2007至2011年曾任中華民國學校建築研究學會理事長，2016至2018年曾任中華民國學校行政研究學會理事長，經歷相當豐富。

市府指出，教育不僅與孩子們的未來息息相關，更關乎城市未來的發展與競爭力。因此，市府從「提高學生午餐經費補助」、「規畫安心通學專車」等一路照顧孩子們就學需求。

另推動「班班有大屏、1師1載具」建置智慧校園發展數位教學、實施「代理教師聘期1年制」穩定師資來源、「調降國中7科教師授課節數」減輕教師負擔、實施「校校均質計畫」、「發展各校特色課程」、「推動雙語教育」等，逐步改善學校教學環境，提高教與學的效能。

市府也表示，陳木金預計9月1日上任，期待新的教育處長為市府帶來更充沛的施政能量，市府將持續秉持「勤懇務實」理念，透過務實有效的施政，全力推動新竹市政整體發展，不辜負市民的殷殷期盼。