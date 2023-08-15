韓國嘻哈團體「Epik High」由Tablo、Mithra Jin和DJ Tukutz 共3人組成，今年出道將滿20年，曾多次登寶島開唱和歌迷約定「每年都要來台灣」，今年巡演亞洲首站就獻給台北，將於9月16日在Zepp New Taipei開唱。

「Epik High」的歌曲以像詩一般的歌詞著稱，也因此在嘻哈圈素有「嘻哈詩人」的稱號，今年2月攜新專輯《Strawberry》回歸，成員們參與作曲和作詞，回到他們發布首張專輯的初衷，這次也將帶來新曲的演出，將傳遞全新的聲音，展現新的態度，粉絲可以期待一下這次的全新演出。

「EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN TAIPEI」將於09月16日（六）晚間6點在Zepp New Taipei登場，門票將於8月19日（六）中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，相關活動訊息請洽寬魚國際和VIBE MAKER希波企劃官方臉書粉專。