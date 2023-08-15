112學年度大學分發今(15)日公布放榜結果，今年度共29校出現缺額，其中文化大學缺額1342名最多，也是全國唯一缺額破千人的大學。校方在回應中強調，該校今年招生整體缺額率較去年改善，缺額率減少15％，此外，就整體招生人數達2618人，優於許多私立大專院校，且學校整體財務依舊穩健，籲請學生與家長無需擔心。

文大表示，今年招生整體表現優於去年，招生總人數多達2618名，優於許多私立大專院校，創校已超過一甲子，財務穩健，大幅度斥資預算增列學生接駁專車，凡各大捷運出口均設接駁入校專車，並且新增劍潭活動中心、熱海飯店合作，增加住宿量，大幅改善校內住宿品質。

文大強調，面對少子化的挑戰，且根據今年缺額分布學系統計分析，多與產業發展趨勢有極大正相關，因此，未來學校會持續通盤檢討讓學校的運作更為順暢。

文大提到，大學有其社會責任，一個綜合型大學許多科系可能面對整體社會就業潮流需要轉型，但是文大仍堅持這些科系的存在，持續為國家培育所需之人才。

文大指出，從今年的招生數字來看，少子化海嘯的衝擊減緩，未來預估少子化對於大專院校的衝擊可以暫時獲得緩解。對於今年入學的新生以及在校生，文大也請家長與學生無需擔心，文大整體的財務依舊穩健，教學品質絕對不會打折，文大將會積極努進行課程精進、培養學生的社會適應能力及專業技能，朝向打造文化成為最貼近社會脈動的綜合型大學目標持續邁進。