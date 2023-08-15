本土登革熱疫情延燒，國內上周新增469例本土病例，創單周新高，台北市、新竹市和彰化縣皆出現今年首例，登革熱已於全台11縣市現蹤！疾病管制署表示，登革熱本土病例數已達1579例，604歲以上占4成；另上周新增1例重症，雲林縣80多歲女性住院治療1周仍血氧、血壓偏低，仍在加護病房觀察中。

登革熱疫情持續蔓延，全國已有11縣市出現本土病例，包括台南市、雲林縣、高雄市、嘉義縣、屏東縣、南投縣、台中市、苗栗縣、台北市、新竹市和彰化縣。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近期登革熱通報和確診病例呈現上升趨勢，台南市主要以東區、永康區、安南區為主，且個案分布里別有往外擴散，雲林縣以古坑鄉為多，高雄市以小港區為多，屏東縣則以萬丹鄉為多。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上周新增1例登革熱重症個案，為雲林縣80多歲女性，有高血壓、糖尿病史，8月上旬頭暈、意識狀態變差，收治住院後發現血小板低下，且住院過程中持續降低，醫師懷疑登革熱並檢驗確診，個案有肺炎情形且持續惡化，呼吸窘迫而插管使用呼吸器並轉入加護病房，目前住院約1周，血氧仍偏低，並使用升壓劑維持血壓，還需要持續治療觀察。

林詠青指出，目前國內累計10例登革熱重症個案，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣8例、臺南市2例；其中8例已出院，尚有2例住院中，另累計1例死亡病例。

疾管署發言人曾淑慧表示，年截至目前累計1579例本土個案，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔40％（634例），高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26％）。

近期各地氣候持續炎熱且容易降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，加上暑假期間民眾入出境、往來各地交流頻繁，各縣市均有登革熱流行風險，疾管署籲請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生

疾管署提醒，近期有流行區活動史的民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。