台北市又發生一起重大強盜案！台北市上個月發生交易虛擬貨幣時所衍生的強盜案，一名謝姓男子向王姓幣商購買價值新台幣780萬元的虛擬幣，等收到虛擬幣後又持槍搶回交給王姓幣商的780萬元。怎料8月初，又有虛擬貨幣商交易時，疑似遭設局行搶，金額高達約五百萬元，幕後疑似黑幫介入，這也是近期北市第二次發生虛擬幣搶案。

台北市上個月發生交易虛擬貨幣時所衍生的強盜案，一名37歲謝姓男子，近2年生活不正常，積欠地下錢莊鉅額債務，因而萌生強盜虛擬貨幣的想法，7月1日下午與王姓男子相約交易，謝獨自進入王男的轎車後座，王男以電子錢包匯出泰達幣後，謝依約要交出780萬現金，但謝拿出偽造的虛擬貨幣交易程式，謊稱沒有收到，待接應的同夥確認得手後，即拿出疑似手槍的物品抵住坐在副駕駛座的王男，成功搶走24萬餘顆的泰達幣。

警方獲報後，發現謝男還有以外，41歲賴男負責接應，坐上40歲李男駕駛的車輛逃離，警方7月12日到14日間通知3人到案，並在謝的住處起出一把改造手槍，子彈33顆，並發現還有路邊把風的曹姓嫌犯，共逮捕4人，依加重詐欺、恐嚇等罪依法送辦。

而在檢方調查後發現，謝姓男子的身份為公園處的公務員，並在陽明山上工作。公園處則表示，謝姓職工平日負責苗圃內部植栽維護工作，但因工作表現不佳且差勤不正常，公園處已將其列為高風險關懷人物，因其最近數度曠職，前已簽報進行檢討，進入考績會後最重可予解僱。