賴文祥說，比賽過程非常緊張，現場很多隻眼睛在看，氣氛很刺激、肅殺。（賴文祥提供／王惠慧新竹傳真）

賴文祥說，參與比賽是希望從自身做起，渲染其他人，證明台灣選手也做得到。（賴文祥提供／王惠慧新竹傳真）

2023世界警消運動會今年在加拿大舉行，來自新竹市消防局明湖分隊的賴文祥在「死亡之組」極限消防員35＋個人賽，突破重圍奪得第4名。賴文祥說，比賽過程雖辛苦，但希望能拋磚引玉，證明台灣選手也做得到，不會輸給外國選手，也盼有更多厲害的人也來參賽。

世界警消運動會每2年舉辦1次，今年由台灣消防隊員組成的「台灣先鋒者」團隊自費赴加拿大參賽，不同於往年台灣隊伍多是參加運動專項，台灣先鋒者今年選擇參加「消防專項」並創下許多得獎紀錄，包括1金、1銀、4銅及3個第4名。

賴文祥說，他因興趣備考戰術體能相關教練證照，在上課時認識其他隊員，也收到邀請加入先鋒者團隊，他平常就有參與體能類的比賽，今年3月左右決定參賽，直到5月才正式開始團練，由於團員大部分來自桃園，每月會集訓1-2次。

由於團員們平時訓練、勤務繁忙，都是硬擠時間練習，團練都是針對比賽項目，個人體能、身體力量則是靠自我訓練，「備賽過程最煎熬，」賴文祥一有時間就到健身房報到，過程中也犧牲與家人相處的時間，甚至還要自費出國，家人、同時一開始不太能理解，幸好新竹市消防局支持，讓他請公假參賽。

賴文祥也參加了Muster團體賽項目，他分享「Muster」屬歐美地區消防傳統，以人力拖拉滅火，但團隊到加拿大才第1次看到競賽設備，甚至到比賽當天才首次完整練習流程，最終團隊靠著臨機應變、修正策略，也拿到第3的好成績。

在極限消防員個人賽的部分，賴文祥參加的35歲到40歲組別，對手實力最強，有多次參賽經驗，體能也極佳，被稱為「死亡之組」。比賽項目包含拖拉、收捲、搬運水帶；單人架設美式梯、負重水帶快速上下樓、火斧砍木頭及接出水口；快速槌擊機、搬運假人，以及搬運器材快速上下樓等。

賴文祥說，因首次參賽，賽前沒自信能得獎，他先把目標鎖定在練好每個單項，慢慢建立起自信。他也說，台灣人身高較矮、肢段比例不同，例如無法像對手一次踩多個階梯、一手就能抓起水帶等，到當地還要先克服時差問題，加上國外訓練風氣較盛，也有運動文化上的差異。

「比賽過程非常緊張，」賴文祥說，現場很多隻眼睛在看，氣氛很刺激、肅殺，對手的喘息聲也很明顯，4項中間大概休息15分鐘場地佈置，就馬上比下一項，跟練習感受完全不同，但他馬上專注調整自己的呼吸，最後他突破重圍獲得第4，認為仍有小失誤，還可以表現更好。

不同於一般認為30歲之後，年紀太大不適合比賽，賴文祥說，35歲過後反而是體能最好的時候，且經驗愈豐富，「不要小看自己！」他也在現場看到50歲以上組別比賽，國外消防員雖已是50多歲的老爹，仍是一身肌肉，最後仍堅持完賽的精神和態度，也讓他很欽佩。

賴文祥也認為，不該年紀大了就有養老心態，或許不用很激烈，但一直維持訓練可以把肌力養好，等到要比賽時再訓練專項，就會有不錯的效果。他也希望從自身做起，渲染到身邊的人，證明台灣選手也做得到，不會輸給外國選手，相信一定會有更多厲害的人也來參賽。