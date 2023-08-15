新竹市長因在不分區立法委員任期內涉嫌詐領助理費，昨（14）日遭北檢以貪污等罪起訴。對此，高虹安今日在臉書發出長文回應，稱自己仍會努力，希望司法能還給她和助理公道；但高也強調，人生頭一遭被起訴，不親自經歷過，真的不知道「原來可以如此黑暗」。不少網友看到她發文後，也在文章下留言，短短1小時就有超過萬人按讚。

對於自己遭到北檢起訴，高虹安首先表示，謝謝大家的關心，每一聲加油，她都好好地收到了。有些話也想和大家說明：首先自己的國會辦公室，沒有人頭助理，每一位國會助理都實實在在、認真上班。因為國會工作服務性質，主管級助理加班實屬常態，事實上在109年到110年間，立法院立法委員助理費執行率皆高達97%以上，顯見立法院立委助理費幾乎報滿乃為常態。

高虹安接著指出，助理既有勞務和加班的事實，請領助理費合法合規，斷不能以其捐款，即否認助理工作事實。無論是在起訴新聞稿或偵訊過程中，檢察官也已證實，我的助理有實質勞務和加班，絕非人頭助理。她強調，零用金制度並非我所發明，乃依據行政主任過去任職之李俊俋立法委員辦公室經驗，由其主動建議而來，其認為辦公室零用金制度運作合乎規範，並無不法，甚至也向立法院人事處和監察院再三確認，自己任職立法委員期間，也絕無強制要求助理繳交任何數額捐款，更無實際經手與支配財務，助理如有辦公事務費用需求，也可直接向行政主任申請請款，無須她同意即可支出，行政主任自行記帳管理，而我也絕無外界所謠傳的在流水帳上簽字。

對於檢察官指控她將零用金挪為私用，高虹安稱，絕非事實，公務繁忙之際，偶有請秘書代買物品或代墊費用情形，但自己曾多次主動以Line訊息或口頭提醒助理「如有代墊本人私人費用務必登記請款，本人會歸墊」，絕不可能有積欠或故意不歸墊之情事。如果真要把零用金當自己小金庫私用，怎會有如此舉動？豈不是邏輯矛盾？

至於檢察官指控未有分毫支出於公務，高虹安也表示「完全錯誤」，個人實際用於問政事務之公務支出費用，光是可列舉之部分，就已超出檢察官所指控貪污所得。以上於偵查過程中，皆已提供相關資訊與證物供檢察官參考，然而這卻完全未見於檢察官起訴之新聞稿中，實在令人錯愕。高還提到，本案從檢調偵辦之初，相關偵查過程的資訊即不斷外洩，就連在偵訊中所選擇的便當種類，都會被洩漏給媒體或是特定人士大做文章，試圖操作輿論風向、形塑罪犯形象，完全違背偵查不公開，相關偵查人員的立場昭然若揭。

高虹安認為，「無罪推定」、「罪疑唯輕」、刑事訴訟和檢察官倫理規範的「對被告有利及不利事項應一併注意」，這些都在最近熱議的「八尺門的辯護人」影集中，成了主角自我嘲諷的笑話，但人生命的重量，不也正是在這些選擇、權衡與一念之間？今天，承辦檢察官做出的起訴，她相信未來也同樣會受到檢驗。高稱，看到起訴新聞稿中，諸多與事實不符的情緒化描述，字字怵目驚心，人生頭一遭被起訴，不親自經歷過，真的不知道原來可以如此黑暗。但自己仍會努力，希望司法能還給她和助理公道。

除此之外，高虹安也對出聲馳援她的人表達謝意，其中包括民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫、柯辦總幹事黃珊珊、新北市長侯友宜、台北市議員羅智強、徐巧芯、「館長」陳之漢、中廣董事長趙少康等前輩好朋友們。另高也說到，謝謝所有國會助理們過去的付出和努力，非常抱歉讓大家受到政治的連累。

高虹安最後還高喊，「最後，我要告訴各位市民朋友，外界所有紛擾，絕不會影響市政運作。新竹市各項施政推動會更勇敢大步向前，一起為新竹市未來建設、市民福祉而持續努力！」

對於高虹安在臉書寫長文回應北檢，網友也紛紛留言表示，「大家挺你！辛苦你了！」、「高市長加油！很心疼您！要好好保重身體。」、「期望政黨輪替，下任新政府好好整頓司法問題包含檢察官、違反偵查不公開原則」、「每到選舉都來這一招，公道，自在人心」、「越打越高，跟去年一樣！」、「球場的進度加快速度，加油」、「願法官審理成為民進黨敗壞國家下最後的公義牆」。

不過也有少數網友嘲諷，「一定要繼續ㄠ下去！都是被助理陷害，辛苦你了！」、「支持高市長！一定要把員工回捐薪水給老闆的風氣推廣下去！」