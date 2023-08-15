潭雅神綠園道戰車公園優化工程已完工啟用，提供人車分道的安全通行環境與高品質觀光體驗。（台中市觀旅局提供）

台中市潭雅神綠園道戰車公園具有濃厚的軍事歷史文化，台中市觀光旅遊局去年向交通部觀光局申請2400萬元，其中中央補助1368萬元，地方配合1032萬元重新優化，近日已完工啟用，提供人車分道的安全通行環境與高品質觀光體驗。

潭雅神綠園道戰車公園原為台灣鐵路管理局神岡線（現已廢止）的鐵路車站，保留軍用鐵道月台並展示三台退役的M48A3戰車，具有濃厚的軍事歷史文化。

台中市觀旅局指出，去年向交通部觀光局申請2400萬元，其中中央補助1368萬元，地方配合1032萬元，重新優化潭雅神綠園道11.5K戰車公園整體休憩空間動線、照明設備、故事主題，打造兼具軍事風貌與鐵道懷情的觀光景點。

此次工程修繕在地鐵道、保留月台歷史風情，同時增設軌道林間步道、自行車專用車道及多種坦克為主題的裝置設施，並綠美化整體空間，如舞台區、月台鞦韆座椅、光影廊道和夜間光環境，讓公園充滿軍事魅力，成為旅客停駐休憩的好選擇。

觀旅局表示，戰車公園竣工啟用後呈現新的觀光風貌，除了提供友善環境供騎乘單車旅客停留休憩，更希望透過呈現軍用鐵道的歷史文化，讓更多人了解當地國防軍事文化背景，凸顯戰車公園的觀光魅力，再搭配潭雅神著名的打卡景點「S型彎道」、「觀飛機平台」及「中科戲水區」，沿途成排大樹構築成一條涼爽的綠色隧道，適合騎著單車細細品味午後悠閒時光，體會浮生偷閒的樂趣。